Неизвестный счастливчик сорвал невероятный джекпот. Он стал вторым по величине в истории лотереи Mega Millions и третьим в истории США.

Источник: CNN

Размер джекпота лотереи Mega Millions вырос до 1 миллиарда долларов в пятницу, 22 января. А уже на следующий день его выиграл неизвестный американец, который приобрел лотерейный билет в штате Мичиган.

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Его билет стал единственным в США, в котором были указаны 6 чисел выигрышной комбинации – 4, 26, 42, 50, 60 и 24. Именно благодаря им анонимный счастливчик выиграл миллиард долларов (более 28 миллиардов гривен). Правда, после налоговых сборов он сможет получить 739,6 миллиона долларов (20,8 миллиарда гривен).

Личность победителя не разглашается. Вероятно, что счастливчик еще не обратился к организаторам лотереи или же до сих пор не знает о своем выигрыше.

Шанс победить был мизерным – 1 на 302 575 350. Следующий джек-пот в Mega Millions после этого выигрыша будет значительно меньше – 20 миллионов долларов (563 миллиона гривен).