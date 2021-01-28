Американец выиграл в лотерею миллиард долларов: это третий по величине выигрыш в истории США
Неизвестный счастливчик сорвал невероятный джекпот. Он стал вторым по величине в истории лотереи Mega Millions и третьим в истории США.
Источник: CNN
Размер джекпота лотереи Mega Millions вырос до 1 миллиарда долларов в пятницу, 22 января. А уже на следующий день его выиграл неизвестный американец, который приобрел лотерейный билет в штате Мичиган.
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Его билет стал единственным в США, в котором были указаны 6 чисел выигрышной комбинации – 4, 26, 42, 50, 60 и 24. Именно благодаря им анонимный счастливчик выиграл миллиард долларов (более 28 миллиардов гривен). Правда, после налоговых сборов он сможет получить 739,6 миллиона долларов (20,8 миллиарда гривен).
Шанс победить был мизерным – 1 на 302 575 350. Следующий джек-пот в Mega Millions после этого выигрыша будет значительно меньше – 20 миллионов долларов (563 миллиона гривен).
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