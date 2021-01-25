Житель штата Мэриленд сыграл в лотерею и стал мультимиллионером. Значительное вознаграждение получит и магазин, в котором победитель приобрел свой билет.

Источник: Associated Press

Американец из штата Мэриленд сорвал джекпот и выиграл в лотерею 731 миллион долларов. Его выигрыш стал пятым по величине лотерейным призом в истории США.

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Размер выигрыша победителя – 731,1 миллиона долларов (20,5 миллиардов гривен). Такая большая сумма была доступной участникам лотереи из-за того, что с сентября 2020 никто не выигрывал джекпот. Шансы одержать победу были крайне малы – 1 на 292 миллиона.

Мужчина может получить свой выигрыш в сумме 731,1 миллиона долларов, если лотерея будет выплачивать ему деньги в течение 29 лет. Если же он решит забрать единовременную выплату, сумма, которую он получит, составляет 546,8 миллиона долларов (15,4 миллиарда гривен).

Имя счастливчика неизвестно, ведь по законодательству штата Мэриленд победитель лотереи может сохранить свое имя и факт своего выигрыша в тайне. Мужчина приобрел билет в магазине Coney Market в городе Лонаконинг. За продажу билета, который принес один из крупнейших джекпотов за все время, владелец магазина получит 100 тысяч долларов (2,8 миллиона гривен) от организаторов лотереи.



Магазин, в котором был куплен счастливый билет / Фото Associated Press