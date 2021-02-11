Австралиец с Канберры еще в октябре 2020 года приобрел лотерейный билет, спрятал его в ящик, и забыл о нем. Недавно мужчина обнаружил, что он уже 3 месяца как миллионер.

Сумма выигрыша этого забывчивого счастливчика составила 1,6 миллиона австралийских долларов. Это 1,2 миллиона американских долларов или 34 миллиона гривен.

Читайте также Американец выиграл в лотерею миллиард долларов: это третий по величине выигрыш в истории США

Мужчина рассказал, что регулярно играет в лотерею уже более 10 лет. Он часто забывает о купленных билетах, и проверяет их через несколько недель или месяцев. Это же случилось и на этот раз, но такой крупный выигрыш достался ему впервые.

Это все время было в моем ящике. Я схожу с ума от того, что столько денег месяцами лежали в моем ящике, а я и не догадывался об этом,

– поделился победитель.

Австралиец говорит, что эти деньги позволят ему получить финансовую свободу. Он планирует выплатить ипотеку и заботиться о своей семье, но не прекратит работать. Кроме того, мужчина хочет вложить выигранные деньги, чтобы приумножить их.