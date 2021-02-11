Мужчина стал миллионером, но узнал об этом только через 3 месяца
Австралиец с Канберры еще в октябре 2020 года приобрел лотерейный билет, спрятал его в ящик, и забыл о нем. Недавно мужчина обнаружил, что он уже 3 месяца как миллионер.
Источник:UPI
Сумма выигрыша этого забывчивого счастливчика составила 1,6 миллиона австралийских долларов. Это 1,2 миллиона американских долларов или 34 миллиона гривен.
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Мужчина рассказал, что регулярно играет в лотерею уже более 10 лет. Он часто забывает о купленных билетах, и проверяет их через несколько недель или месяцев. Это же случилось и на этот раз, но такой крупный выигрыш достался ему впервые.
Это все время было в моем ящике. Я схожу с ума от того, что столько денег месяцами лежали в моем ящике, а я и не догадывался об этом,
– поделился победитель.
Австралиец говорит, что эти деньги позволят ему получить финансовую свободу. Он планирует выплатить ипотеку и заботиться о своей семье, но не прекратит работать. Кроме того, мужчина хочет вложить выигранные деньги, чтобы приумножить их.
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