Британська національна лотерея звернулася за допомогою до пивоварні Backyard Brewhouse у Волсоллі, щоб випустити власне пиво. Так представники лотереї EuroMillions сподіваються знайти переможця джекпоту, який не з'являється за виграшем вже понад пів року.

Білет, який придбали в одному з волсолських магазинів у вересні 2020 року, виявився виграшним. Людина, яка його купила, виграла джекпот – 1 мільйон фунтів стерлінгів (38,8 мільйона гривень). Щасливчик досі не зв'язався з організаторами лотереї, щоб отримати свій виграш, і ризикує не забрати його ніколи. Річ у тому, що 17 березня закінчується термін дії цього лотерейного білета.

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Організатори EuroMillions разом із пивоварнею Backyard Brewhouse випустили 100 пляшок світлого елю під назвою Just The Ticket, щоб розповсюдити інформацію про пошук переможця. Наразі пиво можна замовити на сайті пивоварні.

Нам потрібно кричати з усіх дахів, що в лотереї є неідентифікований білет,

– написали у твітері пивоварні.

Limited edition ‘Just The Ticket’ bottles are now available to order on our website!



The deadline for the winner to claim the £1million EuroMillions UK Millionaire Maker is the 17th March 2021, so we need to shout from the rooftops that there is an unclaimed ticket out there! pic.twitter.com/BHaeY5xgk9 — Backyard Brewhouse (@backyardbeer) March 1, 2021

Представники лотереї та пивоварні закликають усіх мешканців Волсолла та околиць перевірити лотерейні білети, які коли-небудь купували вони, їхні друзі чи родичі. Вони сподіваються, що зможуть знайти переможця найближчими днями, адже залишилося зовсім мало часу, аби не втратити шанс і виграти гроші, "які змінять життя".



Пиво Just The Ticket / Фото Backyard Brewhouse