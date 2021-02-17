Пилотажная группа Frecce Tricolori выступила на горнолыжных соревнованиях в Италии: видео
В воскресенье, 14 февраля, перед стартом мужской гонки по скоростному спуску на чемпионате мира по горнолыжному спорту "Cortina 2021" в Кортина д'Ампеццо, Италия, можно было увидеть выступление акробатической команды ВВС Италии Frecce Tricolori.
Источник:CDE.news
14 февраля утром, по случаю одной из самых представительных гонок чемпионата мира по горным лыжам "Cortina 2021", национальная итальянская пилотажная акробатическая группа Frecce Tricolori нарисовала в небе триколор. Самолеты раскрасили финишную линию в зеленый, белый и красный цвета.
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Пролет Frecce Tricolori, захватывающий дыхание, проходил среди величественных вершин Доломитовых Альп. Действо имело целью донести послание надежды, солидарности, экономического и социального восстановления почти через год после начала пандемии в Италии.
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Стоит добавить, что полет над Кортиной – это своего рода демонстрация того, что подготовка, скорость, технологии и командный дух – это лишь некоторые из элементов, которые объединяют спортсменов, занимающихся горнолыжным спортом, и пилотов Frecce Tricolori.
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