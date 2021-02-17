В воскресенье, 14 февраля, перед стартом мужской гонки по скоростному спуску на чемпионате мира по горнолыжному спорту "Cortina 2021" в Кортина д'Ампеццо, Италия, можно было увидеть выступление акробатической команды ВВС Италии Frecce Tricolori.

14 февраля утром, по случаю одной из самых представительных гонок чемпионата мира по горным лыжам "Cortina 2021", национальная итальянская пилотажная акробатическая группа Frecce Tricolori нарисовала в небе триколор. Самолеты раскрасили финишную линию в зеленый, белый и красный цвета.

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Пролет Frecce Tricolori, захватывающий дыхание, проходил среди величественных вершин Доломитовых Альп. Действо имело целью донести послание надежды, солидарности, экономического и социального восстановления почти через год после начала пандемии в Италии.

Демонстрационная пилотажная группа ВВС Италии Frecce Tricolori ("Трехцветные стрелы") выступает перед стартом гонок: видео

Стоит добавить, что полет над Кортиной – это своего рода демонстрация того, что подготовка, скорость, технологии и командный дух – это лишь некоторые из элементов, которые объединяют спортсменов, занимающихся горнолыжным спортом, и пилотов Frecce Tricolori.