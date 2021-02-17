У неділю, 14 лютого, перед стартом чоловічої гонки зі швидкісного спуску на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту "Cortina 2021" в Кортіна д'Ампеццо, Італія, можна було побачити виступ акробатичної команди ВПС Італії Frecce Tricolori.

14 лютого вранці, з нагоди однієї з найбільш представницьких гонок чемпіонату світу з гірських лиж "Cortina 2021", національна італійська пілотажна акробатична група Frecce Tricolori намалювала у небі триколор. Літаки розфарбували фінішну лінію у зелений, білий та червоний кольори.

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Проліт Frecce Tricolori, який захоплює подих, проходив серед величних вершин Доломітових Альп. Дійство мало на меті донесення послання надії, солідарності, економічного і соціального відновлення майже через рік після початку пандемії в Італії.

Демонстраційна пілотажна група ВПС Італії Frecce Tricolori ("Триколірні стріли") виступає перед стартом гонок: відео

Варто додати, що політ над Кортіною – це свого роду демонстрація того, що підготовка, швидкість, технології та командний дух – це лише деякі з елементів, які об'єднують спортсменів, що займаються гірськолижним спортом, і пілотів Frecce Tricolori.