Чтобы бороться с коррупцией нужно знать, как она работает. Новая настольная игра предлагает на время стать специалистом в мире коррупции и злоупотреблений.

Они воруют, а вы не знаете как? Разработчик историко-экономических, образовательных, антикоррупционных, философских, развлекательных и других тематических игр и продуктов студия TeamFire. Games выпустила самую крутую антикоррупционную игру в мире – "Дерибан".

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В игре "Дерибан", описаны коррупционные схемы, которые когда-то действительно функционировали, а некоторые даже функционируют и по сей день. Поэтому разработчики предлагают познакомиться с ними поближе, и узнать как чиновники обворовывают население.

Займите должность одного из министров правительства, и попробуйте обуздать свой азарт и жадность от процесса распила бюджета.



Новая антикоррупционная настольная игра "Дерибан" / Фото livejournal

Как играть

Игра содержит: 120 уникальных карт в деревянной подарочной коробке.

Количество игроков: 2-4 человека.

Время одной партии: от 5 до 15 минут.

Выберите роль: Министра здравоохранения, Министра МВД, Министра образования и Министра энергетики и сколотите свой первый миллиард за счет государства и простых граждан. Но это будет не так просто – время от времени министрам будут прилетать "приветы" в виде пикетов и уголовных дел.



Новая антикоррупционная настольная игра "Дерибан" / Фото livejournal

Настольная игра, которая насыщена различными мутными схемами: нужными рюкзаками от правильных пацанов, кумовством, вакциной от "лучших" производителей и сотней других, непременно подарит игрокам не один час веселого времени.

Кому играть

Антикоррупционная настолка предназначена для использования людьми, имеющими чувство юмора, желание к самосовершенствованию и достигли возраста 15 лет.

Обзор новой антикоррупционной настольной игры "Дерибан": видео

Игра поступит в продажу 5 марта. Стоимость игры – 399 грн. Заказать можно на сайте разработчика.