Щоб боротися з корупцією потрібно знати, як вона працює. Нова настільна гра пропонує на певний час стати спеціалістом у світі корупції та зловживань.

Вони крадуть, а ви не знаєте як? Розробник історико-економічних, освітніх, антикорупційних, філософських, розважальних та інших тематичних ігор та продуктів студія TeamFire. Games випустила найкрутішу антикорупційну гру у світі – "Дерибан".

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У грі "Дерибан", описані корупційні схеми, що колись дійсно функціонували, а деякі навіть функціонують і по сьогодні. Тож розробники пропонують познайомитись з ними ближче, та дізнатись як чиновники обкрадають населення.

Займіть посаду одного з міністрів уряду, та спробуйте приборкати власний азарт та жадібність від процесу розпилу бюджету.



Нова антикорупційна настільна гра "Дерибан" / Фото livejournal

Як грати

Гра містить: 120 унікальних карт в дерев’яній подарунковій коробці.

Кількість гравців: 2-4 людей.

Час однієї партії: від 5 до 15 хвилин.

Оберіть роль: Міністра охорони здоров’я, Міністра МВС, Міністра освіти та Міністра енергетики та сколотіть свій перший мільярд за рахунок держави та простих громадян. Але це буде не так просто – час від часу міністрам прилітатимуть "привіти" у вигляді пікетів та кримінальних справ.



Нова антикорупційна настільна гра "Дерибан" / Фото livejournal

Настільна гра, яка насичена різними мутними схемами: потрібними рюкзаками від правильних пацанів, кумівством, вакциною від "найкращих" виробників і сотнею інших, неодмінно подарує гравцям не одну годину веселого часу.

Кому грати

Антикорупційна настолка призначена для використання людьми, що мають почуття гумору, бажання до самовдосконалення та досягли віку 15 років.

Огляд нової антикорупційної настільної гри "Дерибан": відео

Гра надійде у продаж 5 березня. Вартість гри – 399 грн. Замовити можна на сайті розробника.