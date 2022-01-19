Подробное видео с процессом сборки блоггер выложил на своей ютуб-странице. Находчивость и сноровка мужчины действительно впечатляют.

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"Самоходный гриль в стиле фортепиано"

Мастер учел все необходимые детали:

  1. Собственноручно вырезал и построил необходимую платформу из дерева.
  2. Создал железный контейнер для дров.
  3. Встроил пианино.
  4. Оснастил шампуры проводами и подсоединил их к клавишам – именно так шашлык крутится и обжаривается во время игры.
  5. Оборудовал изобретение аккумулятором, педалями, тремя колесами и сиденьем.

Как удалось собрать уникальный инструмент: смотрите видео

Реакция сети

  • "Мне трудно представить, как археологи вырыли бы эту вещь из земли тысячи лет спустя и объяснили это студентам..."
  • Я учусь играть на фортепиано, а также умею готовить барбекю. Этот парень – гений! Но один вопрос: где находится встроенный пивной холодильник?
  • Как человек, время от времени играющий на фортепиано, довольно много работает с автомобилями и использует все возможности, я никогда не думал о том, чтобы все объединить. Это совершенно потрясающе!
  • "Чистый гений. Если бы я только мог играть на пианино"
  • "Его изобретения однажды будут в музее. Запомните мои слова!"