Подробное видео с процессом сборки блоггер выложил на своей ютуб-странице. Находчивость и сноровка мужчины действительно впечатляют.

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"Самоходный гриль в стиле фортепиано"

Мастер учел все необходимые детали:

Собственноручно вырезал и построил необходимую платформу из дерева. Создал железный контейнер для дров. Встроил пианино. Оснастил шампуры проводами и подсоединил их к клавишам – именно так шашлык крутится и обжаривается во время игры. Оборудовал изобретение аккумулятором, педалями, тремя колесами и сиденьем.

Как удалось собрать уникальный инструмент: смотрите видео

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