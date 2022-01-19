Подробное видео с процессом сборки блоггер выложил на своей ютуб-странице. Находчивость и сноровка мужчины действительно впечатляют.
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"Самоходный гриль в стиле фортепиано"
Мастер учел все необходимые детали:
- Собственноручно вырезал и построил необходимую платформу из дерева.
- Создал железный контейнер для дров.
- Встроил пианино.
- Оснастил шампуры проводами и подсоединил их к клавишам – именно так шашлык крутится и обжаривается во время игры.
- Оборудовал изобретение аккумулятором, педалями, тремя колесами и сиденьем.
Как удалось собрать уникальный инструмент: смотрите видео
Реакция сети
- "Мне трудно представить, как археологи вырыли бы эту вещь из земли тысячи лет спустя и объяснили это студентам..."
- Я учусь играть на фортепиано, а также умею готовить барбекю. Этот парень – гений! Но один вопрос: где находится встроенный пивной холодильник?
- Как человек, время от времени играющий на фортепиано, довольно много работает с автомобилями и использует все возможности, я никогда не думал о том, чтобы все объединить. Это совершенно потрясающе!
- "Чистый гений. Если бы я только мог играть на пианино"
- "Его изобретения однажды будут в музее. Запомните мои слова!"