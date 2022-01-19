Детальне відео з процесом збірки блогер виклав на своїй ютуб-сторінці. Винахідливість та вправність чоловіка справді вражають.
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"Самохідний гриль у стилі фортепіано"
Майстер врахував усі необхідні деталі:
- власноруч вирізав та побудував необхідну платформу з дерева;
- створив залізний контейнер для дров;
- вбудував піаніно;
- оснастив шампури дротами та під'єднав їх до клавіш – саме так шашлик крутиться та обсмажується під час гри;
- обладнав винахід акумулятором, педалями, трьома колесами та сидінням.
Як вдалося зібрати унікальний інструмент: дивіться відео
Реакція мережі
- "Мені важко уявити, як археологи викопали б цю річ із землі тисячі років потому і пояснили це студентам..."
- Я вчуся грати на фортепіано, а також вмію готувати барбекю. Цей хлопець – геній! Але одне питання: де розташований вбудований пивний холодильник?
- Як людина, яка час від часу грає на фортепіано, досить багато працює з автомобілями й використовує всі можливості, я ніколи не думав про те, щоб усе поєднати. Це абсолютно приголомшливо!
- "Чистий геній. Якби я тільки міг грати на піаніно"
- "Його винаходи одного дня будуть в музеї. Запам'ятайте мої слова!"