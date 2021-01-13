Это первый раз, когда почти новая копия одного из пяти основных выпусков комиксов эпохи CGC будет продана на открытом аукционе. Ультра-редкий комикс о Бэтмене может побить мировой рекорд и будет продан за более чем 1,5 миллиона долларов.

Идеально сохранившийся экземпляр, выставленный на онлайн-торги американского аукционного дома Heritage Auctions, уже сейчас стоит более 1,5 миллиона долларов. Однако, по словам экспертов, к закрытию торгов 14 января, его цена еще может вырасти.

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Этот комикс в 1982 году за 3000 долларов приобрел американский коллекционер Билли Джайлс в магазине в Хьюстоне, штат Техас. После смерти Билли в 2019 году комиксы унаследовал его сын.

Batman №1 рассказывает историю происхождения Темного рыцаря. В этом выпуске также появляются его помощник Робин, Кошка (впоследствии Женщина-Кошка) и злодей Джокер.

Это красиво. Все страницы белые, без дефектов, копия одной из самых желанных и важных книг в истории комиксов. Маловероятно, что где-нибудь есть лучшая копия. Это просто захватывает дух,

– комментирует представитель Heritage Auctions Эд Джастер.

Первый комикс о Бэтмене 1940 года может стать самым дорогим комиксом в истории / Фото Heritage Auctions

Первый комикс о Бэтмене 1940 года может стать самым дорогим комиксом в истории / Фото Heritage Auctions

Стоит отметить, что историческое значение этого первого номера не исчерпывается его первыми выпусками.

"По состоянию на весну 1940 года большинство комиксов были похожи на воскресные шутки, в том смысле, что каждый выпуск содержал набор различных функций, при этом ожидалось, что любая из них будет привлекать внимание читателя всего на несколько страниц. Бэтмен появлялся в детективных комиксах около года, до того как он получил этот дополнительный сериал, полностью посвященный ему. Для персонажа, созданного для комиксов, прыжок в сольный сериал был редкостью – лишь немногие сделали это, в Вашингтоне Супермен был единственным предшественником, кто это сделал" – сообщается на странице продажи комикса.