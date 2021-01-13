Це вперше, коли майже нова копія одного з п'яти основних випусків коміксів епохи CGC буде продана на відкритому аукціоні. Ультра-рідкісний комікс про Бетмена може побити світовий рекорд і буде проданий за більш ніж 1,5 мільйона доларів.

Ідеально збережений екземпляр, виставлений на онлайн-торги американського аукціонного дому Heritage Auctions, вже зараз коштує понад 1,5 мільйона доларів. Проте, за словами експертів, до закриття торгів 14 січня, його ціна ще може зрости.

Читайте також Найдорожчий комікс про Бетмена продали на аукціоні: скільки він коштував

Цей комікс у 1982 році за 3000 доларів придбав американським колекціонер Біллі Джайлс в магазині в Х'юстоні, штат Техас. Після смерті Біллі у 2019 році комікси успадкував його син.

Batman №1 розповідає історію походження Темного лицаря. У цьому випуску також з'являються його помічник Робін, Кішка (згодом Жінка-Кішка) і лиходій Джокер.

Це гарно. Всі сторінки білі, без дефектів, копія однієї з найбажаніших і важливих книг в історії коміксів. Малоймовірно, що де-небудь є краща копія. Це просто захоплює дух,

– коментує представник Heritage Auctions Ед Джастер.



Перший комікс про Бетмена 1940 року може стати найдорожчим коміксом в історії / Фото Heritage Auctions



Перший комікс про Бетмена 1940 року може стати найдорожчим коміксом в історії / Фото Heritage Auctions

Варто зазначити, що історичне значення цього першого номера не вичерпується його першими випусками.

"Станом на весну 1940 року більшість коміксів були схожі на недільні жарти, в тому сенсі, що кожен випуск містив набір різних функцій, при цьому очікувалося, що будь-яка з них буде привертати увагу читача всього на кілька сторінок. Бетмен з'являвся в детективних коміксах близько року, до того як він отримав цей додатковий серіал, повністю присвячений йому. Для персонажа, створеного для коміксів, стрибок у сольний серіал був рідкістю – лише деякі зробили це, у Вашингтоні Супермен був єдиним попередником, хто це зробив" – повідомляється на сторінці продажу коміксу.