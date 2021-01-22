В свой первый рабочий день новоизбранный американский президент отменил ряд решений своего предшественника. Вместе со многими указами Трампа в помойке оказалась и красная кнопка, с помощью которой бывший президент вызывал официанта с колой.

21 января политический обозреватель Том Ньютон Данн опубликовал фото Джозефа Байдена в Twitter. На фотографии новоизбранный президент сидит за столом в своем кабинете. Что интересно – знаменитой красной кнопки Трампа там нет, сообщает New York Post.

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До вчерашнего фото Байдена журналист прикрепил еще и фотографии Дональда Трампа годичной давности. На них он сидит в том же кабинете, а на столе перед ним – та самая кнопка, которую он использовал для вызова официанта с его любимым напитком.

Президент Байден забрал кнопку вызова диетической колы. В 2019 году мы с @ShippersUnbound брали интервью у Дональда Трампа, и были восхищены тем, что сделала маленькая красная кнопка. Трамп нажал на нее, и официант быстро принес диетическую колу на серебряном блюде. Сейчас ее нет,

– написал Том Ньютон Данн в Twitter.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

Впервые Дональд Трамп показал красную кнопку журналистам Associated Press и Financial Times в 2017 году. Тогда он хвастался, что его подчиненные всегда замечают, когда он нажимает ее, а также заметно нервничают.