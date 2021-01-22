Первый день президента: Байден забрал кнопку, которой Трамп вызывал официанта с колой
В свой первый рабочий день новоизбранный американский президент отменил ряд решений своего предшественника. Вместе со многими указами Трампа в помойке оказалась и красная кнопка, с помощью которой бывший президент вызывал официанта с колой.
21 января политический обозреватель Том Ньютон Данн опубликовал фото Джозефа Байдена в Twitter. На фотографии новоизбранный президент сидит за столом в своем кабинете. Что интересно – знаменитой красной кнопки Трампа там нет, сообщает New York Post.
Читайте также На инаугурации Джо Байдена выступит самый популярный скейтбордист из TikTok
До вчерашнего фото Байдена журналист прикрепил еще и фотографии Дональда Трампа годичной давности. На них он сидит в том же кабинете, а на столе перед ним – та самая кнопка, которую он использовал для вызова официанта с его любимым напитком.
Президент Байден забрал кнопку вызова диетической колы. В 2019 году мы с @ShippersUnbound брали интервью у Дональда Трампа, и были восхищены тем, что сделала маленькая красная кнопка. Трамп нажал на нее, и официант быстро принес диетическую колу на серебряном блюде. Сейчас ее нет,
– написал Том Ньютон Данн в Twitter.
Поделиться новостью