Натан Аподака стал звездой TikTok в 2020 году. Благодаря социальной сети он обрел такую популярность, что его пригласили выступить на инаугурации нового американского президента.

Натан Аподака примет участие в виртуальном параде по случаю инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января. Также там будут выступать певцы, танцовщики, поэты и другие знаменитые и талантливые американцы, сообщает TMZ.

Читайте также: Самые популярные видео на TikTok в 2020 году, которые стали вирусными: подборка ТОП-20​

Кто такой Натан Аподака

Натан Аподака проснулся известным после того, как 25 сентября прошлого года опубликовал в TikTok видео, на котором он спокойно едет на скейтборде. Этот ролик собрал более 75 миллионов просмотров и занял 2-е место в рейтинге самых популярных видео на TikTok в 2020 году.

На этом "минута славы" тиктокера не закончилась – он продолжает активно вести свои соцсети. Сейчас за его обновлениями в TikTok следят 6,4 миллиона подписчиков, а в Instagram – 3,3 миллиона.

Инаугурация Байдена

Команду Джо Байдена поразила скромная реакцией Натана на неожиданную популярность. Именно поэтому его пригласили принять участие в инаугурации. Тиктокер уже подготовил свое видео для виртуального парада. О чем оно будет – пока неизвестно, но вероятно, что он снова ехать на скейтборде.