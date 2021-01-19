Натан Аподака став зіркою TikTok у 2020 році. Завдяки соціальній мережі він став настільки популярним, що його запросили виступити на інавгурації нового американського президента.

Натан Аподака візьме участь у віртуальному параді з нагоди інавгурації Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня. Також там виступатимуть співаки, танцівники, поети та інші знамениті та талановиті американці, повідомляє TMZ.

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Хто такий Натан Аподака

Натан Аподака прокинувся відомим після того, як 25 вересня минулого року опублікував у TikTok відео, на якому він спокійно їде на скейтборді. Цей ролик зібрав понад 75 мільйонів переглядів та посів 2-ге місце у рейтингу найпопулярніших відео на TikTok у 2020 році.

На цьому "хвилина слави" тіктокера не закінчилася – він продовжує активно вести свої соцмережі. Наразі за його оновленнями в TikTok стежать 6,4 мільйона підписників, а в Instagram – 3,3 мільйона.

Інавгурація Байдена

Команда Джо Байдена була вражена скромною реакцією Натана на несподівану популярність. Саме тому його запросили взяти участь в інавгурації. Тіктокер вже підготував своє відео для віртуального параду. Про що воно буде – наразі достеменно невідомо, але ймовірно, що він знову їхатиме на скейтборді.

Серед зірок, які також виступатимуть на інавгурації президента: Леді Гага, яка виконає національний гімн, Дженіфер Лопес, Джастін Тімберлейк, Демі Ловато та інші.