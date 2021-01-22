У свій перший робочий день новообраний американський президент скасував низку рішень свого попередника. Разом із багатьма указами Трампа у смітнику опинилася й червона кнопка, за допомогою якої колишній президент викликав офіціанта з колою.

21 січня політичний оглядач Том Ньютон Данн опублікував фото Джозефа Байдена у Twitter. На світлині новообраний президент сидить за столом у своєму кабінеті. Що цікаво – знаменитої червоної кнопки Трампа там немає, повідомляє New York Post.

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До вчорашнього фото Байдена журналіст прикріпив ще й світлини Дональда Трампа річної давності. На них він сидить у тому ж кабінеті, а на столі перед ним –та сама кнопка, яку він використовував для виклику офіціанта з його улюбленим напоєм.

Президент Байден забрав кнопку виклику дієтичної коли. У 2019 році ми з @ShippersUnbound брали інтерв'ю у Дональда Трампа, і були захоплені тим, що зробила маленька червона кнопка. Трамп натиснув на неї, і офіціант швидко приніс дієтичну колу на срібному блюді. Зараз її немає,

– написав Том Ньютон Данн у Twitter.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

Вперше Дональд Трамп показав червону кнопку журналістам Associated Press і Financial Times у 2017 році. Тоді він хизувався, що його підлеглі завжди помічають, коли він натискає її, а також помітно нервують.