Перший день президента: Байден забрав з кабінету кнопку, якою Трамп викликав офіціанта з колою
У свій перший робочий день новообраний американський президент скасував низку рішень свого попередника. Разом із багатьма указами Трампа у смітнику опинилася й червона кнопка, за допомогою якої колишній президент викликав офіціанта з колою.
21 січня політичний оглядач Том Ньютон Данн опублікував фото Джозефа Байдена у Twitter. На світлині новообраний президент сидить за столом у своєму кабінеті. Що цікаво – знаменитої червоної кнопки Трампа там немає, повідомляє New York Post.
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До вчорашнього фото Байдена журналіст прикріпив ще й світлини Дональда Трампа річної давності. На них він сидить у тому ж кабінеті, а на столі перед ним –та сама кнопка, яку він використовував для виклику офіціанта з його улюбленим напоєм.
Президент Байден забрав кнопку виклику дієтичної коли. У 2019 році ми з @ShippersUnbound брали інтерв'ю у Дональда Трампа, і були захоплені тим, що зробила маленька червона кнопка. Трамп натиснув на неї, і офіціант швидко приніс дієтичну колу на срібному блюді. Зараз її немає,
– написав Том Ньютон Данн у Twitter.
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