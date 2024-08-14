ИИ показал персонажей из Гарри Поттера в стиле спасателей Малибу: впечатляющие фото
14 августа 2024, 20:01Читати новину українською
Источник:инстаграм Potterzworld
Искусственный интеллект в очередной раз удивил поклонников Гарри Поттера, превратив любимых персонажей в спасателей Малибу.
В новой серии изображений, опубликованных в Instagram, можно увидеть, как герои магического мира предстают в ярких купальниках и на фоне океана.
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Их поза, костюмы и атмосфера напоминает нам о культовом фильме "Спасатели Малибу". Фото, которые поражают своей реалистичностью, вызвали настоящий восторг среди фанатов франшизы.
ИИ показал персонажей из Гарри Поттера в стиле спасателей Малибу / Фото Potterzworld
Как на это реагируют в соцсетях
Люди в комментариях были щедрыми на положительные реакции. Вот, что они писали:
- "Если бы Волдеморт бежал в воду, чтобы спасти меня от потопления, я бы так быстро научился плавать!".
- "Почему дементор вообще там".
- "А какая сексуальная нога у Волдеморта".
- "Мне бы понравилась Белатриса".