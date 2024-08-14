ИИ показал персонажей из Гарри Поттера в стиле спасателей Малибу: впечатляющие фото

14 августа 2024, 20:01
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Автор: Алена Захарова

Источник:

инстаграм Potterzworld

Искусственный интеллект в очередной раз удивил поклонников Гарри Поттера, превратив любимых персонажей в спасателей Малибу.

В новой серии изображений, опубликованных в Instagram, можно увидеть, как герои магического мира предстают в ярких купальниках и на фоне океана.

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Их поза, костюмы и атмосфера напоминает нам о культовом фильме "Спасатели Малибу". Фото, которые поражают своей реалистичностью, вызвали настоящий восторг среди фанатов франшизы.

ИИ показал персонажей из Гарри Поттера в стиле спасателей Малибу / Фото Potterzworld

Как на это реагируют в соцсетях

Люди в комментариях были щедрыми на положительные реакции. Вот, что они писали:

  • "Если бы Волдеморт бежал в воду, чтобы спасти меня от потопления, я бы так быстро научился плавать!".
  • "Почему дементор вообще там".
  • "А какая сексуальная нога у Волдеморта".
  • "Мне бы понравилась Белатриса".

Что известно об аккаунте Potterz World

Этот аккаунт посвящен миру Гарри Поттера и предлагает увлекательный контент для поклонников франшизы. На этой странице можно найти множество креативных публикаций, включая изображения персонажей, мемы, видео и другие материалы, которые помогают окунуться в магический мир.