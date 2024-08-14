У новій серії зображень, опублікованих в Instagram, можна побачити, як герої магічного світу постають у яскравих купальниках та на тлі океану.

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Їхня поза, костюми та атмосфера нагадує нам про культовий фільм "Рятувальники Малібу". Фото, які вражають своєю реалістичністю, викликали справжній захват серед фанатів франшизи.

ШІ показав персонажів з Гаррі Поттера у стилі рятувальників Малібу / Фото Potterzworld

Як на це реагують у соцмережах

Люди у коментарях були щедрими на позитивні реакції. Ось, що вони писали:

"Якби Волдеморт біг у воду, щоб врятувати мене від потоплення, я б так швидко навчився плавати!".

"Чому дементор взагалі там".

"А яка сексуальна нога у Волдеморта".

"Мені б сподобалася Белатриса".