У новій серії зображень, опублікованих в Instagram, можна побачити, як герої магічного світу постають у яскравих купальниках та на тлі океану.
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Їхня поза, костюми та атмосфера нагадує нам про культовий фільм "Рятувальники Малібу". Фото, які вражають своєю реалістичністю, викликали справжній захват серед фанатів франшизи.
ШІ показав персонажів з Гаррі Поттера у стилі рятувальників Малібу / Фото Potterzworld
Як на це реагують у соцмережах
Люди у коментарях були щедрими на позитивні реакції. Ось, що вони писали:
- "Якби Волдеморт біг у воду, щоб врятувати мене від потоплення, я б так швидко навчився плавати!".
- "Чому дементор взагалі там".
- "А яка сексуальна нога у Волдеморта".
- "Мені б сподобалася Белатриса".