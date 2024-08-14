В новой серии изображений, опубликованных в Instagram, можно увидеть, как герои магического мира предстают в ярких купальниках и на фоне океана.

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Их поза, костюмы и атмосфера напоминает нам о культовом фильме "Спасатели Малибу". Фото, которые поражают своей реалистичностью, вызвали настоящий восторг среди фанатов франшизы.

ИИ показал персонажей из Гарри Поттера в стиле спасателей Малибу / Фото Potterzworld

Как на это реагируют в соцсетях

Люди в комментариях были щедрыми на положительные реакции. Вот, что они писали:

"Если бы Волдеморт бежал в воду, чтобы спасти меня от потопления, я бы так быстро научился плавать!".

"Почему дементор вообще там".

"А какая сексуальная нога у Волдеморта".

"Мне бы понравилась Белатриса".