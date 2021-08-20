Пересекла океан: в Ирландии нашли бутылку с посланием из Канады
Источник:UPI
Трое мальчиков из Ирландии нашли на океанском побережье бутылку, которая на пути туда преодолела Атлантический океан. Внутри было послание с другого континента.
Братья Ойсин и Иоган о'Догерти вместе со своим кузеном Одраном О'Салливаном гуляли по пляжу, когда заметили бутылку среди камней на берегу. Они забрали ее с собой.
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Братья нашли на берегу бутылку из Канады / Фото с фейсбука Кэтрин Макгегеган
Кто-то из взрослых помог мальчикам откупорить ее, чтобы достать записку, которая была внутри. Послание написал канадский рыбак Крейг Дровер. Бабушка братьев Кэтрин Макгегеган поделилась находкой своих внуков в фейсбуке.
Эта бутылка была выброшена за борт "Атлантического орла" на грандиозных берегах Ньюфаундленда во время ловли снежных крабов,
– было указано в записке.
Записка, которую канадский рыбак прислал в бутылке / Фото Radio Kerry
Также там был адрес электронной почты отправителя, с помощью которой мальчики смогли связаться с Крейгом Дровером. Он был очень рад, что они нашли его послание, и удивлен путем, который оно преодолело.
Рыбак рассказал, что иногда бросает в океан такие бутылки с посланиями. Одну из них в 2018 году нашел серфингист на испанском побережье.
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