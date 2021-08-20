Брати Ойсін та Йоган о'Догерті разом зі своїм кузеном Одраном о'Салліваном гуляли пляжем, коли помітили пляшку серед каміння на березі. Вони забрали її із собою.

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Брати знайшли на березі пляшку з Канади / Фото з фейсбуку Кетрін Макгегеган

Хтось із дорослих допоміг хлопчикам відкоркувати її, щоб дістати записку, яка була всередині. Послання написав канадський рибалка Крейг Дровер. Бабуся братів Кетрін Макгегеган поділилася знахідкою своїх онуків у фейсбуці.

Ця пляшка була викинута за борт "Атлантичного орла" на грандіозних берегах Ньюфаундленда під час ловлі снігових крабів,

– було вказано у записці.



Записка, яку канадський рибалка надіслав у пляшці / Фото Radio Kerry

Також там була адреса електронної пошти відправника, за допомогою якої хлопчики змогли зв'язатися із Крейгом Дровером. Він відповів їм, і був дуже радий, що вони знайшли його послання, і здивований шляхом, який воно подолало.

Рибалка розповів, що іноді кидає в океан схожі пляшки з посланнями. Одну з них у 2018 році знайшов серфінгіст на іспанському узбережжі.

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