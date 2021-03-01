4 парашютистов из Техаса решили подкрепиться в полете и выпрыгнули из самолета с пиццей. Им удалось съесть "Маргариту" на высоте 5 тысяч метров.

43-летняя Лори Паталоко активно занимается скайдайвингом и регулярно прыгает с парашютом. Однажды ее подруга Мелисса спросила, можно ли в полете сьесть пиццу, и Лори вместе с 3-мя друзьями решили это проверить.

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Моя подруга Мелисса любит пиццу. Ей было интересно узнать, сможем ли мы совершить прыжок и есть пиццу во время этого,

– рассказала Лори.

Парашютисты купили пиццу и сели в самолет, чтобы выпрыгнуть из него на высоте 5 километров. Чтобы зафиксировать эксперимент на видео, Лори прикрепила к своему шлему камеру.

Двое мужчин выпрыгнули с коробкой пиццы. Третий прыгал отдельно и приблизился к еде уже в полете. Лори, у которой были свободные руки, пыталась накормить друзей, пока они все еще держались за коробку. В результате отчаянной компании удалось сьесть всю пиццу кроме одного кусочка – он упал.

Смотрите видео: как парашютисты ели пиццу в полете