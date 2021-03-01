Перекусити у польоті: парашутисти вистрибнули з літака та з'їли піцу на висоті 5 тисяч метрів
4 парашутистів з Техасу вирішили підживитися у польоті та вистрибнули з літака з піцою. Їм вдалося з'їсти "Маргариту" на висоті 5 тисяч метрів.
Джерело:Daily Mail
43-річна Лорі Паталоко активно займається скайдайвінгом та регулярно стрибає з парашутом. Одного разу її подруга Меліса запитала чи можна у польоті з'їсти піцу, і Лорі разом з 3-ма друзями вирішили це перевірити.
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Моя подруга Меліса любить піцу. Їй було цікаво дізнатися, чи зможемо ми здійснити стрибок і їсти піцу під час цього,
– розповіла Лорі.
Парашутисти купили піцу та сіли в літак, аби вистрибнути з нього на висоті 5 кілометрів. Щоб зафіксувати експеримент на відео, Лорі прикріпила до свого шолома камеру.
Двоє чоловіків вистрибнули з коробкою піци. Третій стрибав окремо та наблизився до їжі вже у польоті. Лорі, у якої були вільні руки, намагалася нагодувати друзів, поки вони все ще трималися за коробку. В результаті відчайдушній компанії вдалося з'їсти усю піцу крім одного шматочка – він впав.
Дивіться відео: як парашутисти їли піцу в польоті
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