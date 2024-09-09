Парень заметил своего двойника на снимке 1905 года: сходство поражает

Молодой британский художник был шокирован, когда заметил винтажную фотографию, сделанную 115 лет назад. На ней парень увидел своего двойника.

Интересно, что парень на фотографии поразительно напоминает самого Майкла, не только чертами лица, но и нарядом.

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Несмотря на то, что Майкл является молодым современным парнем, он иногда представляет себя джентльменом из прошлых лет, одеваясь исключительно в викторианскую одежду 1800-х годов и украшая свое жилье предметами старины. теперь художник говорит, что теперь он понимает, почему он чувствует себя обязанным одеваться как житель викторианской эпохи и избегать технологий XXI века.

На черно-белом снимке, сделанном в 1905 году, изображен молодой мужчина лет 20, сидящий на стуле и смотрящий на свою юную спутницу. Майкл из Стокпорта, Большой Манчестер, позже поделился фотографией себя в той же позе, чтобы продемонстрировать поразительное сходство.



Двойник Майкла / Фото michael_koropisz_artist



Сам Майкл / Фото michael_koropisz_artist

Я был ошеломлен, когда понял, что это не я, у нас одинаковые волосы, форма лица, нос и чувство стиля в одежде. Когда я поискал изображение в интернете, я понял, что это не подделка и что фото сделали 115 лет назад. Я всегда был одержим эпохой ХІХ века, посвятив ей свой гардероб и образ жизни, и теперь, возможно, это из-за моей прошлой жизни,

– признался Майкл.

Теперь люди в соцсетях называют его "путешественником во времени".