Штраф появился на лобовом стекле детского автомобиля Mercedes-Benz.

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Известно, что игрушечная машина была припаркована на одном из тротуаров в Великобритании. В то же время Mercedes-Benz был не в лучшем состоянии, а его переднее левое колесо было отсоединено.

Заметил это нарушение правил парковки по дороге на работу сегодня. Парковочные надзиратели, как всегда, старательные,

– написал пользователь Reddit.



Игрушечный Mercedes-Benz оштрафовали / Фото Reddit

Реакция соцсетей

Другие пользователи форума отметили комичность ситуации и отличное чувство юмора работника стоянки. Вот, что они написали: