Штраф появился на лобовом стекле детского автомобиля Mercedes-Benz.
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Известно, что игрушечная машина была припаркована на одном из тротуаров в Великобритании. В то же время Mercedes-Benz был не в лучшем состоянии, а его переднее левое колесо было отсоединено.
Заметил это нарушение правил парковки по дороге на работу сегодня. Парковочные надзиратели, как всегда, старательные,
– написал пользователь Reddit.
Игрушечный Mercedes-Benz оштрафовали / Фото Reddit
Реакция соцсетей
Другие пользователи форума отметили комичность ситуации и отличное чувство юмора работника стоянки. Вот, что они написали:
- "Немного грубовато, видно, что колесо снято, видимо, они работают над этим";
- "Половина меня думает, что это просто пустая наклейка, наклеенная с целью розыгрыша. Но я встречал этих людей в реальной жизни, и другая половина меня думает, что внутри, вероятнее всего, находится настоящий штраф за незаконную парковку незарегистрированного автомобиля без уплаты налогов";
- "Очевидно, ее украли, обобрали и кинули, нужно как можно скорее подать объявление в полицию".