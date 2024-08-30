Штраф з'явився на лобовому склі дитячого автомобіля Mercedes-Benz.

Дивіться також У Польщі дітям випадково роздали солодощі для дорослих: що з ними не так

Відомо, що іграшкова машина була припаркована на одному з тротуарів у Великій Британії. Водночас Mercedes-Benz був не в найкращому стані, а його переднє ліве колесо було від'єднано.

Помітив це порушення правил паркування дорогою на роботу сьогодні. Паркувальні наглядачі, як завжди, старанні,

– написав користувач Reddit.



Іграшковий Mercedes-Benz оштрафували / Фото Reddit

Реакція соцмереж

Інші користувачі форуму відзначили комічність ситуації й відмінне почуття гумору працівника стоянки. Ось, що вони написали: