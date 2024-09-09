Цікаво, що хлопець на світлині разюче нагадує самого Майкла, не лише рисами обличчя, а й вбранням.

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Попри те, що Майкл є молодим сучасним хлопцем, він іноді уявляє себе джентльменом із минулих років, одягаючись виключно у вікторіанський одяг 1800-х років і прикрашаючи своє житло предметами старовини. тепер художник каже, що тепер він розуміє, чому він відчуває себе зобов'язаним одягатися як житель вікторіанської епохи і уникати технологій ХХІ століття.

На чорно-білому знімку, зробленому 1905 року, зображено молодого чоловіка років 20, який сидить на стільці й дивиться на свою юну супутницю. Майкл зі Стокпорта, Великий Манчестер, пізніше поділився фотографією себе в тій самій позі, щоби продемонструвати разючу схожість.



Двійник Майкла / Фото michael_koropisz_artist



Сам Майкл / Фото michael_koropisz_artist

Я був приголомшений, коли зрозумів, що це не я, у нас однакове волосся, форма обличчя, ніс і почуття стилю в одязі. Коли я пошукав зображення в інтернеті, я зрозумів, що це не підробка і що фото зробили 115 років тому. Я завжди був одержимий епохою ХІХ століття, присвятивши їй свій гардероб і спосіб життя, і тепер, можливо, це через моє минуле життя,

– зізнався Майкл.

Тепер люди у соцмережах називають його "мандрівником у часі".