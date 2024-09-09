Интересно, что парень на фотографии поразительно напоминает самого Майкла, не только чертами лица, но и нарядом.

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Несмотря на то, что Майкл является молодым современным парнем, он иногда представляет себя джентльменом из прошлых лет, одеваясь исключительно в викторианскую одежду 1800-х годов и украшая свое жилье предметами старины. теперь художник говорит, что теперь он понимает, почему он чувствует себя обязанным одеваться как житель викторианской эпохи и избегать технологий XXI века.

На черно-белом снимке, сделанном в 1905 году, изображен молодой мужчина лет 20, сидящий на стуле и смотрящий на свою юную спутницу. Майкл из Стокпорта, Большой Манчестер, позже поделился фотографией себя в той же позе, чтобы продемонстрировать поразительное сходство.



Двойник Майкла / Фото michael_koropisz_artist



Сам Майкл / Фото michael_koropisz_artist

Я был ошеломлен, когда понял, что это не я, у нас одинаковые волосы, форма лица, нос и чувство стиля в одежде. Когда я поискал изображение в интернете, я понял, что это не подделка и что фото сделали 115 лет назад. Я всегда был одержим эпохой ХІХ века, посвятив ей свой гардероб и образ жизни, и теперь, возможно, это из-за моей прошлой жизни,

– признался Майкл.

Теперь люди в соцсетях называют его "путешественником во времени".