Когда Нил Смарт получил извещение о выигрыше 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов или 36,9 миллиона гривен) в мобильном приложении, он подумал, что это проделки мошенников. Лишь на следующий день мужчина связался с представителями лотереи, и узнал, что действительно стал миллионером.

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Как потратить миллион за 6 месяцев

После доброй вести, жизнь семьи Смартов начала меняться. Сью, жена Нила, сразу ушла с работы на заправочной станции Tesco. Ее муж увольняться не захотел – он считает себя слишком молодым для этого, и планирует работать до пенсии.

Через несколько месяцев после получения своего джекпота Смарты переехали в дом с четырьмя спальнями – значительно больше, чем тот, где они жили раньше. Семья потратила на него около 600 тысяч фунтов стерлингов (22,1 миллиона гривен).

Кроме того, они купили новый автомобиль – Mazda C-X5, забронировали двухнедельный круиз по Карибскому морю на 2022 год и вложили в облигации еще часть суммы. После этого от миллионного выигрыша почти ничего не осталось.



Нил и Сью Смарты / Скриншот видео Национальной лотереи

Несмотря на это, Нил Смарт считает, что они распорядились деньгами с умом. Они хорошо обдумали свои расходы, и сохраняли ум холодным. К примеру, мужчина признался, что сначала думал о покупке автомобиля Jaguar, но решил, что с деньгами нужно вести себя осторожнее, и остановился на Mazda.

Нил рассказал, что до сих пор играет в лотерею, и недавно выиграл 2,7 фунта стерлингов (74 гривен). Также мужчина дал совет всем, кто, как и он, хотел бы сорвать джекпот. "Вам не нужно играть постоянно. Не зацикливайтесь и играйте время от времени", – сказал победитель.

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