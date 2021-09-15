Коли Ніл Смарт отримав сповіщення про виграш 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів або 36,9 мільйона гривень) у мобільному додатку, він подумав, що це робота шахраїв. Лише наступного дня чоловік зв'язався з представниками лотереї, і дізнався, що справді став мільйонером.

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Як витратити мільйон за 6 місяців

Після доброї звістки, життя сім'ї Смартів почало змінюватися. Сью, дружина Ніла, одразу пішла з роботи – вона працювала на заправній станції Tesco. Її чоловік звільнятися не захотів – він вважає себе занадто молодим для цього, і планує працювати до пенсії.

Через кілька місяців після отримання свого джекпоту Смарти переїхали у будинок з чотирма спальнями – значно більший ніж той, де вони жили раніше. Родина витратила на нього близько 600 тисяч фунтів стерлінгів (22,1 мільйона гривень).

Крім того, вони купили новий автомобіль – Mazda C-X5, забронювали двотижневий круїз по Карибському морю на 2022 рік та вклали в облігації ще частину суми. Після цього від мільйонного виграшу майже нічого не залишилося.



Ніл та Сью Смарти / Скриншот з відео Національної лотереї

Попри це, Ніл Смарт вважає, що вони розпорядилися грошима з розумом. Вони добре обдумали свої витрати, і зберігали розум тверезим. До прикладу, чоловік зізнався, що спершу думав про покупку автомобіля Jaguar, але вирішив, що з грошима потрібно поводитися обережніше, і зупинився на Mazda.

Ніл розповів, що досі грає у лотерею, і нещодавно виграв 2,7 фунта стерлінгів (74 гривні). Також чоловік дав пораду усім, хто, як і він, хотів би зірвати джекпот. "Вам не потрібно грати постійно. Не зациклюйтесь і грайте час від часу", – сказав переможець.

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