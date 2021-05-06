На фотографиях принца Чарльза часто можно его руки с покрасневшими и опухшими пальцами. Чаще всего это случается после длительных перелетов. Говорят, что впервые над своими "пальцами-сосисками" пошутил сам принц Уэльский во время своего визита в Австралию в 2012 году.

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Именно тогда британцы начали массово искать фотографии его пальцев в сети. "Пальцы-сосиски принца Чарльза" стали не только седьмыми в списке запросов в Google в Великобритании за последний год, но и двадцатыми за все время. Кроме того, пальцы принца Уэльского часто стают основой для интернет-мемов.

"Пальцы принца Чарльза больше похожи на сосиски, чем на пальцы"

"Пальцы-сосиски принца Чарльза – это то, из чего состоят кошмары"

"Детские ножки Ноеля Галлахера и пальцы-сосиски принца Чарльза должны объединиться, чтобы сформировать одну супер-конечность"

"Колбаса и пальцы принца Чарльза – это новые ноги либо новые хот-доги"