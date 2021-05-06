На світлинах принца Чарльза часто можна його руки з почервонілими та набряклими пальцями. Найчастіше це трапляється після тривалих перельотів. Подейкують, що вперше над своїми "пальцями-сосисками" пожартував сам принц Уельський під час свого візиту до Австралії у 2012 році.

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Саме тоді британці почали масово шукати світлини його пальців у мережі. "Пальці-сосиски принца Чарльза" стали не лише сьомими у списку запитів у Google у Великій Британії за останній рік, а й двадцятими за весь час. Крім того, пальці принца Уельського часто стають основою для інтернет-мемів.

"Пальці принца Чарльза більше схожі на сосиски, ніж на пальці"

"Пальці-сосиски принца Чарльза – це те, з чого складаються кошмари"

"Дитячі ніжки Ноеля Галлахера та пальці-сосиски принца Чарльза повинні об’єднатися, щоб сформувати одну суперкінцівку"

"Ковбаса та пальці принца Чарльза – це нові ноги або нові хот-доги"