Пакет для объятий: в Японии семьи присылают родственникам рисовые мешочки вместо новорожденных
Источник:The Guardian
В период пандемии близкий контакт все еще опасен, особенно для пожилых людей и с ослабленным иммунитетом. Изобретательный предприниматель из Японии придумал приятное решение, как привлечь семью к большим моментам жизни.
Будучи владельцем рисового магазина в городе Китакюсю, Наруо Оно делает мешки с рисом в форме младенца, завернутого в одеяло с изображением настоящего младенца. Родители отправляют такие пакеты своим родственникам, которые не могут посетить их из-за пандемии.
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Как возникла идея
Первого рисового малыша Оно сделал много лет назад.
Впервые такая идея у меня возникла 14 лет назад, когда родился мой сын. Я думал о том, что я могу сделать для родственников, которые жили далеко и не могли приехать к нему. Поэтому мы решили изготовить пакетики риса, которые имели бы такой же вес и форму, как ребенок, чтобы родственники могли их подержать и почувствовать милость,
– рассказывает владелец магазина.
Эта идея возродилась во время пандемии. Один из покупателей увидел в магазине мешочек с рисом с изображением сына и отметил, насколько это мило и интересно. Тогда Оно подумал, что для этого может быть место на рынке, и начал изготавливать пакеты для клиентов, постепенно получая заказы со всей Японии.
Рисовые мешочки в форме младенцев / Фото yosimiya
Рисовые дети
Сумки выпускаются в разном дизайне. Но самыми популярными являются те, которые имеют форму младенца в одеяле с фотографией нового члена семьи. Таких рисовых младенцев бабушки и дедушки могут обнимать и смотреть на милые лица своих маленьких потомков.
Рисовых детей присылают родственникам, живущим далеко / Фото yosimiya
Интересно то, что количество риса в мешке соответствует тому весу, с которым младенец появился на свет. Цена на пакет растет параллельно с размером ребенка. К примеру, упаковка весом 3,5 килограмма стоит 3 500 йен, что соответствует примерно 850 гривнам.
Вес мешочка соответствует весу новорожденного / Фото yosimiya
Еще большую популярность снискали свадебные рисовые пакеты, говорит Оно. Жених и невеста передают их своим родителям с изображениями, когда они были младенцами. Таким образом они выражают благодарность за то, что их родили.
Рисовых детей заказывают на свадьбу / Фото yosimiya
Невесты дарят рисовые пакеты своим родителям / Фото yosimiya
Какова демографическая ситуация в Японии
- Как пишет The Guardian, в прошлом году население Японии сократилось более чем на 480 тысяч и составляет примерно 126,65 миллиона.
- Количество новорожденных упало до рекордно низкого уровня – 843 321 ребенок в 2020 году. К примеру в 1989 году родилось почти 1,25 миллиона младенцев.
- Из 47 префектур Японии только Токио и 3 окружающих региона, включая Южный остров Окинава, сообщили о росте населения в прошлом году.
- Так же упало количество браков до послевоенного минимума в 525 490 человек. Рекорд бракосочетаний зафиксировали в начале 1970-х годов. Тогда поженились более 1 миллиона пар.