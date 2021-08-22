Будучи владельцем рисового магазина в городе Китакюсю, Наруо Оно делает мешки с рисом в форме младенца, завернутого в одеяло с изображением настоящего младенца. Родители отправляют такие пакеты своим родственникам, которые не могут посетить их из-за пандемии.

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Как возникла идея

Первого рисового малыша Оно сделал много лет назад.

Впервые такая идея у меня возникла 14 лет назад, когда родился мой сын. Я думал о том, что я могу сделать для родственников, которые жили далеко и не могли приехать к нему. Поэтому мы решили изготовить пакетики риса, которые имели бы такой же вес и форму, как ребенок, чтобы родственники могли их подержать и почувствовать милость,

– рассказывает владелец магазина.

Эта идея возродилась во время пандемии. Один из покупателей увидел в магазине мешочек с рисом с изображением сына и отметил, насколько это мило и интересно. Тогда Оно подумал, что для этого может быть место на рынке, и начал изготавливать пакеты для клиентов, постепенно получая заказы со всей Японии.



Рисовые мешочки в форме младенцев / Фото yosimiya

Рисовые дети

Сумки выпускаются в разном дизайне. Но самыми популярными являются те, которые имеют форму младенца в одеяле с фотографией нового члена семьи. Таких рисовых младенцев бабушки и дедушки могут обнимать и смотреть на милые лица своих маленьких потомков.



Рисовых детей присылают родственникам, живущим далеко / Фото yosimiya

Интересно то, что количество риса в мешке соответствует тому весу, с которым младенец появился на свет. Цена на пакет растет параллельно с размером ребенка. К примеру, упаковка весом 3,5 килограмма стоит 3 500 йен, что соответствует примерно 850 гривнам.



Вес мешочка соответствует весу новорожденного / Фото yosimiya

Еще большую популярность снискали свадебные рисовые пакеты, говорит Оно. Жених и невеста передают их своим родителям с изображениями, когда они были младенцами. Таким образом они выражают благодарность за то, что их родили.



Рисовых детей заказывают на свадьбу / Фото yosimiya



Невесты дарят рисовые пакеты своим родителям / Фото yosimiya

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