Будучи власником рисового магазину у місті Кітакюсю, Наруо Оно робить мішки з рисом у формі немовляти, загорнутого в ковдру із зображенням справжнього немовляти. Батьки надсилають такі пакунки своїм родичам, які не можуть відвідати їх через пандемію.

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Як виникла ідея

Першого рисового малюка Оно зробив багато років тому.

Вперше така ідея у мене виникла 14 років тому, коли народився мій син. Я думав про те, що я можу зробити для родичів, які жили далеко і не могли приїхати до нього. Тому ми вирішили виготовити пакетики рису, які мали б таку саму вагу та форму, як дитина, щоб родичі могли їх потримати і відчути милість,

– розповідає власник магазину.

Ця ідея відродилася під час пандемії. Один з покупців побачив у магазині мішечок з рисом із зображенням сина та зауважив, наскільки це мило і цікаво. Тоді Оно подумав, що для цього може бути місце на ринку, і почав виготовляти пакети для клієнтів, поступово отримуючи замовлення з усієї Японії.



Рисові мішечки у формі немовлят / Фото yosimiya

Рисові діти

Сумки випускаються у різному дизайні. Але найпопулярнішими є ті, що мають форму немовляти у ковдрі з фотографією нового члена сім’ї. Таких рисових немовлят бабусі і дідусі можуть обіймати і дивитися на милі обличчя своїх маленьких нащадків.



Рисових дітей надсилають родичам, які живуть далеко / Фото yosimiya

Цікаво те, що кількість рису в мішку відповідає тій вазі, з якою немовля з’явилося на світ. Ціна на пакунок зростає паралельно з розміром дитини. До прикладу, упаковка вагою 3,5 кілограма коштує 3500 ієн, що відповідає приблизно 850 гривням.



Вага мішечка відповідає вазі новонародженого / Фото yosimiya

Ще більшої популярності здобули весільні рисові пакети, каже Оно. Наречений і наречена передають їх своїм батькам із зображеннями, коли вони були немовлятами. В такий спосіб вони висловлюють вдячність за те, що їх народили.



Рисових дітей замовляють на весілля / Фото yosimiya



Наречені дарують рисові пакунки своїм батькам / Фото yosimiya

Яка демографічна ситуація в Японії