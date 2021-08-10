От Красти-бургеров до Горящего Мо: представили книгу с рецептами блюд и напитков из"Симпсонов"

Некоторые из классических деликатесов мультсериала "Симпсоны" собрали в кулинарной книге. Недавно стало известно, когда она выйдет.

Лорел Рэндольф – писательница, редактор, разработчик рецептов и автор четырех кулинарных книг. Кроме того, она любит готовить и есть.

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На странице в твиттере Лорел анонсировала свою новую кулинарную книгу – она посвящена "Симпсонам". Самый длинный мультсериал в истории американского телевидения транслируют в течение 30 лет, всего выпустили 32 сезона, а премьера 33-его намечена на 26 сентября 2021 года. За все это время известная семейка и другие обитатели Спрингфилда приготовили множество авторских блюд.

В книге, которая называется "The unofficial Simpsons cookbook" ("Неофициальная поваренная книга Симпсонов") Рэндольф собрала 70 рецептов популярных блюд и коктейлей из мультсериала. В сборнике представлены знаменитые пончики с розовой глазурью и не менее легендарные бургеры из Krusty Burgers, шоколадно-вишневые кексы Лизы, легендарный галлюциногенный чили шефа Виггама, коктейль Flaming Moe и тому подобное.

Все знают и любят "Симпсонов". Теперь вы можете приготовить еду, которую видели в сериале в течение 31 сезона, не выходя из собственного дома,

– говорится в описании издания.

Почти все блюда, которые писательница включила в сборник, поклонники "Симпсонов" могут приготовить прямо у себя на кухне.

"The unofficial Simpsons cookbook" увидит свет 16 сентября, цена за один экземпляр – 21,99 доллара.

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