Лорел Рендольф – письменниця, редакторка, розробниця рецептів та авторка чотирьох кулінарних книг. Крім того, вона любить готувати та їсти.

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На сторінці у твітері Лорел анонсувала свою нову кулінарну книгу – вона присвячена "Сімпсонам". Найдовший мультсеріал в історії американського телебачення транслюють протягом 30 років, всього випустили 32 сезони, а прем'єра 33-його намічена на 26 вересня 2021 року. За весь час відома сімейка та інші мешканці Спрінгфілда приготували безліч авторських страв.

У книзі, яка називається "The unofficial Simpsons cookbook" ("Неофіційна куховарська книга Сімпсонів") Рендольф зібрала 70 рецептів популярних страв і коктейлів з мультсеріалу. У збірнику представлені знамениті пончики з рожевою глазур'ю і не менш легендарні бургери з Krusty Burgers, шоколадно-вишневі кекси Лізи, легендарний галюциногенний чилі шефа Віггама, коктейль Flaming Moe тощо.

Всі знають і люблять "Сімпсонів". Тепер ви можете приготувати їжу, яку бачили в серіалі протягом 31 сезону, не виходячи з власного дому,

– йдеться в описі видання.

Майже всі страви, які письменниця включила у збірку, шанувальники "Сімпсонів" можуть приготувати прямо у себе на кухні.

"The unofficial Simpsons cookbook" побачить світ 16 вересня, ціна за один примірник – 21,99 долара.

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