Остроумный парень удивляет прохожих призывами с плакатом в руках: фото забавных мини-протестов

Индивидуальные протесты – не новинка в мире, однако парень по имени Сет превзошел по этому делу всех. Он призывает протестовать против всего, что не удовлетворяет обычного человека в повседневной жизни – от медленных прохожих до безвкусной пищи.

Активист живет в Нью-Йорке и регулярно публикует в инстаграме свои протесты, заставляющие людей улыбаться и задумываться.

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Сет Филипс – инстаграм-звезда, которая проводит мини-демонстрации с забавными, но правдивыми призывами и замечаниями.

Если ты что-то не отстаиваешь, ты смиришься со всем,

– заявил Сет на своей странице.

У парня есть творческий псевдоним, который известен почти 8 миллионам пользователей инстаграма – "Чувак с плакатом".



Референс Сета на "Игру в кальмара" / Фото из инстаграма Филипса

Почему он так популярен

Он ходит по улицам Нью-Йорка и комментирует все, что происходит в обществе и его жизни: Хэллоуин, отдаленную работу, глупые правила в самолетах, электронные письма, медленных прохожих или девушек, которые воруют у бойфрендов худи.



Сет пишет остроумные фразы на плакатах / Коллаж 24 канала из фото из инстаграма Филипса

Надписи "Чувака с плакатом":

"Я просто хочу сходить на концерт".

"Каждая реклама на ютубе должна пропускаться".

"Ходите быстрее".

"Леди, покупайте свои худи", – "Нет".

Его выступления пользуются чрезвычайной популярностью потому, что публикации Сета посвящены максимально обычным вещам, близким многим обычным людям.

Влияют ли его протесты на что-то

"Чувак с плакатом" стал мощным брендом, сотрудничающим с мировыми звездами и публичными личностями. У него есть фотографии с американским поп-певцом Джастином Бибером и рэп-иконой Снуп Догом, флиртует с певицей Рианной и призывает рэпера Канье Веста наконец выпустить новый альбом.



Каждый пост Сета собирает более 200 тысяч лайков и положительные комментарии.



Также "Чувак с плакатом" готов сотрудничать с политиками. Недавно он сделал фотографии с самим Джо Байденом в поддержку вакцинации населения.



"Чувак с плакатом" и Джо Байден призывают вакцинироваться / Фото из инстаграма Филипса