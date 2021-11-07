Активист живет в Нью-Йорке и регулярно публикует в инстаграме свои протесты, заставляющие людей улыбаться и задумываться.
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Сет Филипс – инстаграм-звезда, которая проводит мини-демонстрации с забавными, но правдивыми призывами и замечаниями.
Если ты что-то не отстаиваешь, ты смиришься со всем,
– заявил Сет на своей странице.
У парня есть творческий псевдоним, который известен почти 8 миллионам пользователей инстаграма – "Чувак с плакатом".
Референс Сета на "Игру в кальмара" / Фото из инстаграма Филипса
Почему он так популярен
Он ходит по улицам Нью-Йорка и комментирует все, что происходит в обществе и его жизни: Хэллоуин, отдаленную работу, глупые правила в самолетах, электронные письма, медленных прохожих или девушек, которые воруют у бойфрендов худи.
Сет пишет остроумные фразы на плакатах / Коллаж 24 канала из фото из инстаграма Филипса
Надписи "Чувака с плакатом":
- "Я просто хочу сходить на концерт".
- "Каждая реклама на ютубе должна пропускаться".
- "Ходите быстрее".
- "Леди, покупайте свои худи", – "Нет".
Его выступления пользуются чрезвычайной популярностью потому, что публикации Сета посвящены максимально обычным вещам, близким многим обычным людям.
Влияют ли его протесты на что-то
"Чувак с плакатом" стал мощным брендом, сотрудничающим с мировыми звездами и публичными личностями. У него есть фотографии с американским поп-певцом Джастином Бибером и рэп-иконой Снуп Догом, флиртует с певицей Рианной и призывает рэпера Канье Веста наконец выпустить новый альбом.
Каждый пост Сета собирает более 200 тысяч лайков и положительные комментарии.
Также "Чувак с плакатом" готов сотрудничать с политиками. Недавно он сделал фотографии с самим Джо Байденом в поддержку вакцинации населения.
"Чувак с плакатом" и Джо Байден призывают вакцинироваться / Фото из инстаграма Филипса