Активіст живе у Нью-Йорку та регулярно публікує в інстаграмі свої протести, які змушують людей посміхатися та замислюватися.

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Сет Філіпс – інстаграм-зірка, яка проводить міні-демонстрації з кумедними, проте правдивими закликами та зауваженнями.

Якщо ти щось не відстоюєш, ти змиришся з усім,

– заявив Сет на своїй сторінці.

Хлопець має творчий псевдонім, який відомий майже 8 мільйонам користувачів інстаграму – "Чувак з плакатом".

Референс Сета на "Гру в кальмара" / Фото з інстаграму Філіпса

Чому він такий популярний

Він ходить по вулицях Нью-Йорка та коментує все, що відбувається у суспільстві та його житті: Геловін, віддалену роботу, дурні правила у літаках, електронні листи, повільних перехожих чи дівчат, які крадуть у бойфрендів худі.

Сет пише дотепні фрази на плакатах / Колаж 24 каналу з фото з інстаграму Філіпса

Надписи "Чувака з плакатом":

"Я просто хочу сходити на концерт".

"Кожна реклама на ютубі має пропускатися".

"Ходіть швидше".

"Леді, купуйте свої худі", – "Ні".

Його виступи користуються надзвичайною популярністю тому, що публікації Сета присвячені максимально буденним речам, які близькі багатьом пересічним людям.

Чи його протести впливають на щось "Чувак з плакатом" став потужним брендом, який співпрацює зі світовими зірками та публічними особистостями. Він має світлини з американським попспіваком Джастіном Бібером та реп-іконою Снуп Догом, фліртує зі співачкою Ріанною та закликає репера Каньє Веста нарешті випустити новий альбом. Кожен пост Сета збирає понад 200 тисяч лайків та схвальні коментарі. Також "Чувак з плакатом" готовий співпрацювати з політиками. Нещодавно він зробив фото з самим Джо Байденом на підтримку вакцинації населення.

"Чувак з плакатом" та Джо Байден закликають вакцинуватися / Фото з інстаграму Філіпса