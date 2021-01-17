Просто. Элегантно. Остроумно. Смешно. Эти слова прекрасно описывают минималистичные черно-белые комиксы и иллюстрации китайского художника Танго Гао.

Один из самых популярных художников-иллюстраторов в Китае, Гао Юйцзюнь Танго, живет в Шанхае. Он окончил математический факультет Шанхайского университета, но потом понял, что рисование ему гораздо ближе, поэтому выучился в Академии искусств и дизайна. Танго стал известен во всем мире своими минималистическими карикатурами, которые высмеивают то, насколько странной на самом деле является современная жизнь.

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Его работы не просто смешные картинки, они могут содержать глубокие послания, которые дают возможность взглянуть на мир немного по-другому. Комиксы Танго, высмеивающие повседневную рутину, которые он рисует ежедневно с 2010 года, быстро завоевывают мировую известность. Не удивительно что у Weibo у него уже более 1,5 миллиона подписчиков, а в Instagram более 240 тысяч.

Развлечения 24 предлагают посмотреть несколько остроумных комиксов Гао Танго.