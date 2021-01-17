Просто. Елегантно. Дотепно. Розумно. Ці слова чудово описують мінімалістичні чорно-білі комікси та ілюстрації китайського художника Танго Гао.

Один з найпопулярніших художників-ілюстраторів у Китаї, Гао Юйцзюнь Танго, живе в Шанхаї. Він закінчив математичний факультет Шанхайського університету, але потім зрозумів, що малювання йому набагато ближче, тож опанував навчання в Академії мистецтв і дизайну. Танго став відомий у всьому світі своїми мінімалістичними карикатурами, які висміюють те, наскільки дивним насправді є сучасне життя.

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Його роботи не просто смішні картинки, вони можуть містити глибокі послання, які дають можливість поглянути на світ трохи по-іншому. Комікси Танго, в яких висміюється повсякденна рутина, які він малює щоденно з 2010 року, швидко завойовують світову популярність. Тож не дивно що у Weibo у нього вже понад 1,5 мільйона підписників, а в Instagram понад 240 тисяч.

Розваги 24 пропонують переглянути декілька дотепних коміксів Гао Танго.