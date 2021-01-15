Актриса багато років веде блог з пародіями на знаменитостей, таким чином вона спускає з небес на землю гламурний спосіб життя, який активно тиражують модні інфлюєнсери та глянцеві журнали. Починаючи з 2015 року відтворені Селестою образи розлітаються мережею з вірусною швидкістю і збирають рекордну кількість уподобань.

Австралійка Селеста Барбер – засновниця руху так званого альтернативного гламуру. Селеста раз за разом доводить, що для того, щоб бути музою, досягти певних висот чи добитися успіху не обов'язково потрібно бути худою довгоногою моделлю та відповідати "стандартам краси". Важливо любити себе, дотримуватися своїх принципів та отримувати задоволення від того, що ви робите.

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Кумедні пародії, на яких Селеста Барбер відтворює гламурні фотографії знаменитостей не несуть ціль образити чи висміяти когось. Навпаки, комедіантка показує всім без винятку дівчатам, що не потрібно прагнути до ідеальних картинок, які ми так часто бачимо в Instagram.

Гостра самоіронія подарувала Барбер армію шанувальників в Instagram – зараз їх понад сім мільйонів. А почуття гумору Селести постійно випробовують на собі "фітоняшки", топ-моделі, голлівудські зірки та популярні співачки.

Bored Panda підібрала деякі найновіші пародійні фотографії Селести.



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda





Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева іронії Селеста Барбер продовжує весело пародіювати знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda