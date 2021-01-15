Актриса много лет ведет блог с пародиями на знаменитостей, таким образом она спускает с небес на землю гламурный образ жизни, который активно тиражируют модные инфлюенсеры и глянцевые журналы. Начиная с 2015 года воссозданные Селестой образы разлетаются по сети с вирусной скоростью и собирают рекордное количество лайков.

Австралийка Селеста Барбер – основательница движения так называемого альтернативного гламура. Селеста раз за разом доказывает, что для того, чтобы быть музой, достичь определенных высот или добиться успеха не обязательно нужно быть тощей длинноногой моделью и соответствовать "стандартам красоты". Важно любить себя, следовать своим принципам и получать удовольствие от того, что вы делаете.

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Забавные пародии, на которых Селеста Барбер воспроизводит гламурные фотографии знаменитостей не несут цель обидеть или высмеять кого-то. Наоборот, комедиантка показывает всем без исключения девушкам, что не нужно стремиться к идеальным картинкам, которые мы так часто видим в Instagram.

Острая самоирония подарила Барбер армию поклонников в Instagram – сейчас их более семи миллионов. А чувство юмора Селесты постоянно испытывают на себе "фитоняшки", топ-модели, голливудские звезды и популярные певицы.

Bored Panda подобрала некоторые новейшие пародийные фотографии Селесты.



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda





Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda



Королева иронии Селеста Барбер продолжает весело пародировать знаменитостей в Instagram / Фото Bored Panda