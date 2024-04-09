Мужчина перепутал номера в лотерею, но именно они принесли ему победу

Ошибка мужчины привела его к выигрышу в лотерею. Он признался, что пытался использовать комбинацию своей жены в лотерейной игре, но ошибся последовательностью.

Однако именно такая ошибка и принесла мужчине победу.

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Согласно пресс-релизу Мэрилендской лотереи от 5 апреля, житель округа Гарфорд увидел розыгрыш Pick 5 и подумал, что "упустил свой шанс" на выигрыш. Но, к счастью, выигрышные номера совпадали с его номерным знаком.

Счастливый победитель перепутал порядок чисел, что оказалось "счастливой ошибкой", поскольку они были в том же порядке, что и результаты выигрыша.

Мужчина планирует потратить выигранные деньги на сбережения и отпуск.

Счастливые совпадения, что помогали выиграть в лотерею

Женщина из США приобрела лотерейный билет в обычном продуктовом магазине. Как следствие – она стала счастливой обладательницей джекпота в размере 1 миллиона долларов.

Мы также писали о другой женщине, которая сорвала джекпот в лотерее, выиграв 1 миллион долларов. Интересно, что этот приз она получила из-за счастливого стечения обстоятельств. С самого начала счастливица хотела купить билет Mega Millions, поскольку его джекпот привлекал много внимания. Но потом "что-то пошло не так".

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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