Мужчина перепутал номера в лотерею, но именно они принесли ему победу
9 апреля 2024, 18:06Читати новину українською
Источник:Miamiherald
Ошибка мужчины привела его к выигрышу в лотерею. Он признался, что пытался использовать комбинацию своей жены в лотерейной игре, но ошибся последовательностью.
Однако именно такая ошибка и принесла мужчине победу.
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Согласно пресс-релизу Мэрилендской лотереи от 5 апреля, житель округа Гарфорд увидел розыгрыш Pick 5 и подумал, что "упустил свой шанс" на выигрыш. Но, к счастью, выигрышные номера совпадали с его номерным знаком.
Счастливый победитель перепутал порядок чисел, что оказалось "счастливой ошибкой", поскольку они были в том же порядке, что и результаты выигрыша.
Мужчина планирует потратить выигранные деньги на сбережения и отпуск.
Счастливые совпадения, что помогали выиграть в лотерею
- Женщина из США приобрела лотерейный билет в обычном продуктовом магазине. Как следствие – она стала счастливой обладательницей джекпота в размере 1 миллиона долларов.
- Мы также писали о другой женщине, которая сорвала джекпот в лотерее, выиграв 1 миллион долларов. Интересно, что этот приз она получила из-за счастливого стечения обстоятельств. С самого начала счастливица хотела купить билет Mega Millions, поскольку его джекпот привлекал много внимания. Но потом "что-то пошло не так".
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