Фотография была опубликована на Reddit около двух недель назад, однако только сейчас она стала вирусной. Пользователи сетей публикуют ее во всех соцсетях и пытаются найти объяснение тому, что именно происходит на фото.

Это интересно Показалось: новая оптическая иллюзия – кто держит четвертую бутылку

Моя дочь, а где остальная ее часть?! О, я вижу, а ты?,

– подписала фотографию женщина

Часами изучая фотографию – пользователи буквально "расплавили мозг" – они были в тупике.

Из-за этого мой мозг болит... я просто не вижу этого.

Ого, это заняло минуту.

Отличная оптическая иллюзия! Признаюсь, мне пришлось дойти до комментариев по этому поводу, и я все еще немного боролся.

Пожалуйста, не забудьте зайти и покормить девочку с тротуара сегодня по дороге домой.

Мне надоело об этом думать, потому что мой мозг не может с этим справиться.

Однако настоящие детективы таки разгадали эту загадку. Читатели указали, что маленькая девочка находилась за поднятой садовой стеной, сделанной из того же материала, что и стена. Стоит отметить, что иллюзия усиливается за счет того, что девочка опирается локтем на ограждение, из-за чего кажется, что стена и дорога будто сливаются в одно целое.

Девочка за стеной.

Ее локоть упирается в стену того же цвета, что и тротуар, на котором она стоит.

Мне не нужно переходить к комментариям. Я сразу поняла, что она всего лишь половина человека.

В основном, передний план выше, чем там, где стоит девочка. Это имеет смысл, но это очень сложно.



Сеть озадачила фотография девочки, застрявшей в тротуаре / Фото Reddit