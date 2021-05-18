Фотография была опубликована на Reddit около двух недель назад, однако только сейчас она стала вирусной. Пользователи сетей публикуют ее во всех соцсетях и пытаются найти объяснение тому, что именно происходит на фото.
Это интересно Показалось: новая оптическая иллюзия – кто держит четвертую бутылку
Моя дочь, а где остальная ее часть?! О, я вижу, а ты?,
– подписала фотографию женщина
Часами изучая фотографию – пользователи буквально "расплавили мозг" – они были в тупике.
- Из-за этого мой мозг болит... я просто не вижу этого.
- Ого, это заняло минуту.
- Отличная оптическая иллюзия! Признаюсь, мне пришлось дойти до комментариев по этому поводу, и я все еще немного боролся.
- Пожалуйста, не забудьте зайти и покормить девочку с тротуара сегодня по дороге домой.
- Мне надоело об этом думать, потому что мой мозг не может с этим справиться.
Однако настоящие детективы таки разгадали эту загадку. Читатели указали, что маленькая девочка находилась за поднятой садовой стеной, сделанной из того же материала, что и стена. Стоит отметить, что иллюзия усиливается за счет того, что девочка опирается локтем на ограждение, из-за чего кажется, что стена и дорога будто сливаются в одно целое.
- Девочка за стеной.
- Ее локоть упирается в стену того же цвета, что и тротуар, на котором она стоит.
- Мне не нужно переходить к комментариям. Я сразу поняла, что она всего лишь половина человека.
- В основном, передний план выше, чем там, где стоит девочка. Это имеет смысл, но это очень сложно.
Сеть озадачила фотография девочки, застрявшей в тротуаре / Фото Reddit