Фотографія була опублікована на Reddit близько двох тижнів тому, проте тільки зараз вона стала вірусною. Користувачі мереж публікують її у всіх соцмережах та намагаються знайти пояснення того, що саме відбувається на фото.
Це цікаво Здалося: нова оптична ілюзія – хто тримає четверту пляшку
Моя дочка, а де інша її частина?! О, я бачу, а ти?,
– підписала фотографію жінка
Годинами вивчаючи фотографію – користувачі буквально "розплавили мізки" – вони були в глухому куті.
- Через це мій мозок болить... я просто не бачу цього.
- Ого, це зайняло хвилину.
- Відмінна оптична ілюзія! Зізнаюся, мені довелося дійти до коментарів з цього приводу, і я все ще трохи боровся.
- Будь ласка, не забудьте зайти і погодувати дівчину з тротуару сьогодні по дорозі додому.
- Мені набридло про це думати, тому що мій мозок не може з цим впоратися.
Проте справжні детективи таки розгадали цю загадку. Читачі вказали, що маленька дівчинка перебувала за піднятою садовою стіною, зробленої з того ж матеріалу, що і стіна. Варто зазначити, що ілюзія посилюється за рахунок того, що дівчинка опирається ліктем на огорожу, через що здається, що стіна і дорога ніби зливаються в одне ціле.
- Дівчинка за стіною.
- Її лікоть впирається в стіну того ж кольору, що і тротуар, на якому вона стоїть.
- Мені не потрібно переходити до коментарів. Я відразу зрозуміла, що вона всього лише половина людини.
- В основному, передній план вище, ніж там, де стоїть дівчинка. Це має сенс, але це дуже важко.
Мережу спантеличила фотографія дівчинки, яка застрягла у тротуарі / Фото Reddit