Фотографія була опублікована на Reddit близько двох тижнів тому, проте тільки зараз вона стала вірусною. Користувачі мереж публікують її у всіх соцмережах та намагаються знайти пояснення того, що саме відбувається на фото.

Це цікаво Здалося: нова оптична ілюзія – хто тримає четверту пляшку

Моя дочка, а де інша її частина?! О, я бачу, а ти?,

– підписала фотографію жінка

Годинами вивчаючи фотографію – користувачі буквально "розплавили мізки" – вони були в глухому куті.

Через це мій мозок болить... я просто не бачу цього.

Ого, це зайняло хвилину.

Відмінна оптична ілюзія! Зізнаюся, мені довелося дійти до коментарів з цього приводу, і я все ще трохи боровся.

Будь ласка, не забудьте зайти і погодувати дівчину з тротуару сьогодні по дорозі додому.

Мені набридло про це думати, тому що мій мозок не може з цим впоратися.

Проте справжні детективи таки розгадали цю загадку. Читачі вказали, що маленька дівчинка перебувала за піднятою садовою стіною, зробленої з того ж матеріалу, що і стіна. Варто зазначити, що ілюзія посилюється за рахунок того, що дівчинка опирається ліктем на огорожу, через що здається, що стіна і дорога ніби зливаються в одне ціле.

Дівчинка за стіною.

Її лікоть впирається в стіну того ж кольору, що і тротуар, на якому вона стоїть.

Мені не потрібно переходити до коментарів. Я відразу зрозуміла, що вона всього лише половина людини.

В основному, передній план вище, ніж там, де стоїть дівчинка. Це має сенс, але це дуже важко.



Мережу спантеличила фотографія дівчинки, яка застрягла у тротуарі / Фото Reddit