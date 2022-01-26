Опасный сувенир: туристы случайно привезли из отпуска живого скорпиона

Семья из Великобритании вернулась из отпуска в Коста-Рике с опасным сувениром в чемодане. Они случайно привезли с собой скорпиона.

Скорпион-путешественник

Ядовитый членистоногий не только перенес почти 15-часовой полет, но и оставался незамеченным в течение 10 дней после возвращения из путешествия. За это время он успел вылезти из чемодана и добраться на кухню – там его и нашли.

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Британцы быстро сообщили о своей находке в Королевскую организацию защиты животных (RSPCA), чтобы скорпиона забрали. К счастью, ни люди, ни животные не пострадали. Сейчас скорпион находится в безопасности и под наблюдением специалистов.

Зоозащитники призвали путешественников внимательно проверять свои вещи, прежде чем покидать экзотические страны.

На самом деле не так трудно проверить обувь и одежду, когда упаковываете вещи. Запланируйте на это немного больше времени и не оставляйте на последний момент,

– советуют специалисты.

Яд скорпионов опасен для людей. А банальная проверка не займет много времени, но поможет уберечь жизнь и здоровье как туристов, так и животных, которые могут заползти в чемоданы и сумки.

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