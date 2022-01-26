Скорпіон-мандрівник

Отруйний членистоногий не лише переніс майже 15-годинний політ, а й залишався непоміченим протягом 10 днів після повернення з подорожі. За цей час він встиг вилізти з валізи та дістатися на кухню – там його і знайшли.

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Британці швидко повідомили про свою знахідку у Королівську організацію захисту тварин (RSPCA), аби скорпіона забрали. На щастя, ані люди, ані тварина не постраждали. Зараз скорпіон перебуває у безпеці та під наглядом спеціалістів.

Зоозахисники закликали мандрівників уважно перевіряти свої речі перед тим, як покидати екзотичні країни.

Насправді не так важко перевірити взуття та одяг, коли складаєте речі. Заплануйте на це трохи більше часу і не залишайте на останній момент,

– радять спеціалісти.

Отрута скорпіонів є небезпечною для людей. А банальна перевірка не займе багато часу, але допоможе вберегти життя та здоров'я як туристів, так і тварин, які можуть заповзти до валіз та сумок.

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