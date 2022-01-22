Одним из них является котик по имени Муджи, проживающий в Южной Корее. Его хозяин часто публикует фото, на которых пытается обнять или поцеловать любимца. Однако пушистик всем видом показывает, что ему не нравится такое поведение.

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Именно яркие эмоции кота сделали его популярным в сети. За его страницей в инстаграме следят 196 тысяч человек. Они восхищаются четырехлапым и даже находят с ним общие черты, а одна из серий фото собрала 200 тысяч лайков.

"Что ты задумал?"

Фото из инстаграма muuuuuuji

"Может не нужно?"

Фото из инстаграма muuuuuuji

"Ты все-таки это сделаешь, да?"

Фото из инстаграма muuuuuuji

"Хорошо, потерплю"

Фото из инстаграма muuuuuuji

"Пожалуй, хватит"

Фото из инстаграма muuuuuuji

"Ладно, еще секундочку"

Фото из инстаграма muuuuuuji

"Три, два, один"

Фото из инстаграма muuuuuuji

"Я пошел"

Фото из инстаграма muuuuuuji

"До свидания"

Фото из инстаграма muuuuuuji